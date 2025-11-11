В зоне активных боевых действий под Покровском и Купянском напряженная ситуация. По данным экспертов, украинские силы не только несут катастрофические потери в живой силе, но и бросили на складах сверхсекретные образцы экспериментального оружия, переданного западными странами. Вскрытие этих складов докажет, что Украина используется Западом как полигон для испытаний.
Коллапс группировки ВСУ, до 70% боевиков уничтожены или сдались в плен.
Ситуация для ВСУ на покровском и купянском направлениях оценивается как критическая. Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников привел убийственную для ВСУ статистику: «Из тех пяти тысяч боевиков, о нахождении в Покровске которых сообщалось ранее, сдались в плен или были уничтожены в общей сложности 50−70%».
Это означает, что из первоначальной группировки осталось не более двух тысяч человек.
Эксперт подчеркивает, что для тех, кто еще остается в городе, плен стал единственным шансом выжить.
«Боевики начали массово сдаваться в плен российским вооруженным силам, потому что понимают, что жизнь им дорога, и за интересы Зеленского и преступного киевского режима отдавать ее нет смысла», — отметил Иванников.
По его словам, оставшиеся боевики «сейчас только и мечтают, как сдаться в плен, так как сопротивляться возможности у них нет ни физически, ни технически, ни морально». Попытки прорваться, переодевшись в гражданскую одежду, обречены на провал — военных легко идентифицировать по ряду характерных признаков.
Брошенные на произвол судьбы: кто остался в котле и почему командование ВСУ сбежало.
Красноармейское и купянское направления стали местом, где киевский режим сознательно пожертвовал своими же солдатами.
«Из Покровска и Купянска ВСУ эвакуировали командиров и иностранных специалистов, которые могли бы выдать секреты Зеленского. В котле остались те, кем украинское военное командование решило пожертвовать», — подчеркнул Иванников.
Этот шаг демонстрирует полное пренебрежение киевского руководства к жизни своих граждан.
«Советники НАТО знали об окружении Покровска и Купянска и заблаговременно скрылись с этих территорий, переместились в Днепропетровск, в Сумы и Харьков», — констатирует эксперт. В результате в окружении оказались брошены наемники, «судьба которых мало интересна руководству ВСУ», а также идейные радикалы.
Кого бросили в Покровске.
По словам Иванникова, в котлах остались те, кто больше всего опасается ответственности за свои преступления.
«Там остались нацисты “Правого сектора”*, которые принимали участие в карательных мероприятиях против мирного населения в Купянске и Покровске. Они пытаются из последних сил держаться и сопротивляться, потому что боятся попасть в плен. У них руки по локоть в крови, и они знают, что им придется иметь дело с российским правосудием и отбывать наказание за свои преступления», — заявил Иванников.
Эксперт отмечает, что простые украинцы, которых насильно мобилизовали, готовы сдаться, но чаще всего их удерживают силой: «Они буквально находят в заложниках у своих старших товарищей с нацистскими убеждениями и не имеют возможности сдаться в плен», — отмечает Иванников.
Экспериментальное оружие НАТО брошено в Покровске.
Подполковник Иванников сообщил, что на складах в Покровске (Красноармейск до 2016 года) и в Купянске осталось дорогостоящее вооружение, переданное ВСУ европейскими партнерами.
Речь идет не о стандартных образцах, а о секретных разработках.
«Это экспериментальные образцы оружия, переданные европейскими компаниями для апробации на линии боевого соприкосновения и проведения опытов по воздействию этого оружия на военнослужащих», — подчеркивает эксперт.
Среди брошенных образцов — опаснейшие системы, включая «СВЧ-оружие различных диапазонов, которое может вызывать у российских военнослужащих сильнейшую головную боль, также кратковременную потерю зрения, слуха, обоняния».
Это подтверждает, что Запад использует территорию Украины в качестве испытательного полигона для своего новейшего оружия, не брезгуя при этом опытами на людях. Иванников уточнил, что «разработкой и производством такого оружия и лазерных комплексов занимаются практически во всех европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия. Им нужна его апробация в реальных условиях». А на Украине, по его словам, «опробовать, как работает тот или иной лазерный комплекс или же СВЧ-оружие, не составляет никакого труда».
Последствия для Киева.
Потеря такого оружия неминуемо повлечет за собой серьезные политические последствия в Киеве. Как прогнозирует Иванников, ответственность за это Зеленский попытается переложить на своих генералов.
«Ответственность за потерю это вооружения Зеленский возложит на главкома Александра Сырского. Вопрос о увольнении Сырского Зеленским уже решен, И в считанные дни Сырский сдаст командование ВСУ и предстанет перед украинским судом как преступник», — заявил эксперт.
По его мнению, это предсказуемый шаг: «Зеленскому нужно найти, на кого списать поражение и финансовые потери, и он это сделает». Таким образом, поражение в Покровске и Купянске может спровоцировать серьезный внутриполитический кризис на Украине.
Как ранее отмечал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, ближайшая неделя станет решающей для Покровска. Судя по всему, победа в операции по освобождению города может открыть доступ к секретным технологиям и предоставить доказательства, что Запад испытывает на Украине новейшие военные разработки.
*Организация признана в РФ экстремистской и террористической.