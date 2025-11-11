Это подтверждает, что Запад использует территорию Украины в качестве испытательного полигона для своего новейшего оружия, не брезгуя при этом опытами на людях. Иванников уточнил, что «разработкой и производством такого оружия и лазерных комплексов занимаются практически во всех европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия. Им нужна его апробация в реальных условиях». А на Украине, по его словам, «опробовать, как работает тот или иной лазерный комплекс или же СВЧ-оружие, не составляет никакого труда».