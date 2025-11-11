РАО достигло мирового соглашения с Чеботиной по иску о компенсации

По данным РАО, во время своего выступления, которое состоялось в декабре 2024 года на площадке Live Арена, Чеботина спела восемь песен, исполнение которых не согласовала с их правообладателями. В этом перечне оказались «Разве ты любил» за авторством музыканта Игоря Николаева и композитора Игоря Крутого, а также несколько зарубежных композиций.