РАО достигло мирового соглашения с Чеботиной по иску о компенсации

Российское авторское общество (РАО) и певица Людмила Чеботина во вторник, 11 ноября, направили в арбитражный суд Москвы ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску организации о взыскании с Чеботиной 160 тысяч рублей компенсации за незаконное исполнение песен других авторов на ее сольном концерте в 2024 году.
Суд еще не рассмотрел ходатайства, условия договоренностей пока неизвестны. Ранее инстанция приняла этот иск к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие дела рассматривают без проведения очных слушаний, по представленным сторонами доказательствам, передает РИА Новости.
По данным РАО, во время своего выступления, которое состоялось в декабре 2024 года на площадке Live Арена, Чеботина спела восемь песен, исполнение которых не согласовала с их правообладателями. В этом перечне оказались «Разве ты любил» за авторством музыканта Игоря Николаева и композитора Игоря Крутого, а также несколько зарубежных композиций.
1 октября РАО подало иск к организатору концертов певицы Надежды Кадышевой, компании «Театр “Золотое кольцо”. По словам представителей общества, народная артистка России исполнила песни “Россия-Русь” и “Течет ручей” без согласия их авторов.