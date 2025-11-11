Стало известно, что россиянин Могильный включен в Зал хоккейной славы

Александр Могильный, российский нападающий и олимпийский чемпион, официально вошёл в Зал хоккейной славы в Торонто.
Церемония состоялась ночью по московскому времени, но сам он не присутствовал, записав обращение по видео. Вместе с ним в список 2025 года попали Джо Торнтон, Данкан Кит, Здено Хара, Брайанна Деккер, Дженнифер Боттерилл, Джек Паркер и Даниэль Соважо.
Могильному 56 лет. Он провёл в НХЛ 17 сезонов, выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилз» в 2000 году и стал первым российским капитаном команды лиги, выступая за «Баффало Сейбрз» в сезоне 1993/94. В составе сборной СССР он завоевал золото Олимпиады 1988 года и титул чемпиона мира 1989-го. Позже играл за «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мейпл Лифс». Кандидатом в Зал славы Могильный стал ещё в 2009 году.
