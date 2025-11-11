Курганский депутат доверил предприятие судимому экс-замглавы района

Фамилия Пиносова была упомянута представителями фирмы депутата на заседании по жалобе агрокомпании на постановление о штрафах в сумме 2,5 млн рублей за незаконное привлечение к работам мигрантов. Юристы настаивали, что отвечать за произошедшее должна не компания, а должностное лицо. Суд не согласился с доводами и указал, что к административной ответственности могут привлекать как юридических лиц, так и должностных.