В аэропорту Иркутска обнаружили вредителей на помело и лаймах из Тайланда

В октябре этого года в аэропорту Иркутска инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия отобрал пробы свежих фруктов, привезенных из Таиланда. Образцы изъяли для исследования карантинного фитосанитарного состояния плодов.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, энтомологическое исследование провели в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». На 16 кг свежего помело обнаружили красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii (Maskell)) и на 2 кг свежих лаймов выявили коричневую щитовку (Сhrysomphalus dictyospermi (Morgan)). Данные насекомые включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Найденные виды щитовок не представляют прямой угрозы для здоровья человека. Фрукты разрешены к реализации.
Ранее агентство сообщало, что в августе этого года в аэропорту Иркутска инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и сотрудники таможни досмотрели 195 горшечных растений из Бангкока. Всего было 16 наименований цветов.