В аэропорту Иркутска обнаружили вредителей на помело и лаймах из Тайланда

Ранее агентство сообщало, что в августе этого года в аэропорту Иркутска инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и сотрудники таможни досмотрели 195 горшечных растений из Бангкока. Всего было 16 наименований цветов.