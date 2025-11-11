Ричмонд
В аэропорту Иркутска обнаружили вредителей на помело и лаймах из Тайланда

Исследование фруктов проводили в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Источник: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В октябре этого года в аэропорту Иркутска инспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия отобрал пробы свежих фруктов, привезенных из Таиланда. Образцы изъяли для исследования карантинного фитосанитарного состояния плодов.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, энтомологическое исследование провели в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». На 16 кг свежего помело обнаружили красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii (Maskell)) и на 2 кг свежих лаймов выявили коричневую щитовку (Сhrysomphalus dictyospermi (Morgan)). Данные насекомые включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Найденные виды щитовок не представляют прямой угрозы для здоровья человека. Фрукты разрешены к реализации.

Ранее агентство сообщало, что в августе этого года в аэропорту Иркутска инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и сотрудники таможни досмотрели 195 горшечных растений из Бангкока. Всего было 16 наименований цветов.