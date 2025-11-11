Ричмонд
Валерий Стенников: В энергетике Иркутской области много неопределенности

Академик РАН о ситуации, которая складывается на данный момент в развитии энергокомплекса региона.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 11 ноября. Пока в энергетики региона очень много неопределенности и это не позволяет долгосрочно прогнозировать развитие этого комплекса в Иркутской области. Академик, д.т.н., врио директора института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Алексеевич Стенников в эксклюзивном интервью рассказал о рациональности подхода в вопросе модернизации энергооборудования на объектах генерации.

По его словам, во многих странах мира вопрос о модернизации действующих энергетических мощностей заложен в программы и точно определен, Например, в Китае по каждому источнику энергии, каждому сетевому району определен перечень работ на каждые 35 лет, в Японии даже на 50 лет. У нас же очень много неопределенности, поэтому нам сложнее.

Профессор подчеркнул, что без газификации региона выполнить поручение президента России по нацпроекту «Чистый воздух», который охватывает 8 городов нашей области, невозможно. Более того, академик отмечает, что возникает вопрос о строительстве объектов новой генерации, замене существующих объектов энергетики, поэтому чем быстрее будет решен вопрос по газу, тем меньше затрат придётся на ремодернизацию оборудования с угля на газ. А это вопрос не только времени и экономии, но и тарифной составляющей.

Полное интервью с врио директора института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук Валерием Алексеевичем Стенниковым читайте скоро на нашем сайте.