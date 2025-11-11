Валерий Стенников: В энергетике Иркутской области много неопределенности

Профессор подчеркнул, что без газификации региона выполнить поручение президента России по нацпроекту «Чистый воздух», который охватывает 8 городов нашей области, невозможно. Более того, академик отмечает, что возникает вопрос о строительстве объектов новой генерации, замене существующих объектов энергетики, поэтому чем быстрее будет решен вопрос по газу, тем меньше затрат придётся на ремодернизацию оборудования с угля на газ. А это вопрос не только времени и экономии, но и тарифной составляющей.