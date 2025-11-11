В Госдуме предложили причислить Суворова к лику святых

«Считаю, что Суворов — это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ», — предложил Михаил Шеремет в разговоре с РАИ Новости. Депутат подчеркнул, что Суворов по праву может стать заступником сухопутных войск, аналогично адмиралу Федору Ушакову для флота.