Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве

Два иска к украинскому посольству направило в 2022 году АО «Мосэнергосбыт», по ним в пользу компании взыскано более 360 тысяч рублей долга по договору электроснабжения. В 2023 году суд по иску АО «Мосводоканал» взыскал с посольства более 411 тысяч рублей. В 2024 году АО «Экотехпром» отсудило около 66 тысяч рублей долга по договору на вывоз твердых коммунальных отходов.