Суд 15 января рассмотрит иск МОЭК к посольству Украины в Москве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 15 января 2026 года рассмотрение по существу иска ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) о взыскании более 3,6 миллиона рублей с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исковое заявление поступило в суд в июле. В нем заявлены требования о взыскании основного долга и неустойки по двум договорам 2009 года — договору теплоснабжения и договору «энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде».
Всего к посольству Украины с 2022 года в арбитражный суд Москвы были поданы 19 исков. Больше всего — тринадцать — предъявила МОЭК, периодически взыскивающая задолженность и пени по договорам снабжения теплом и горячей водой.
На данный момент не рассмотрен только этот иск, остальные были полностью удовлетворены, с ответчика в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей.
Два иска к украинскому посольству направило в 2022 году АО «Мосэнергосбыт», по ним в пользу компании взыскано более 360 тысяч рублей долга по договору электроснабжения. В 2023 году суд по иску АО «Мосводоканал» взыскал с посольства более 411 тысяч рублей. В 2024 году АО «Экотехпром» отсудило около 66 тысяч рублей долга по договору на вывоз твердых коммунальных отходов.
Еще два иска — от «Мосводоканала» и ООО «Эколайн», занимающегося бытовыми отходами — суд к рассмотрению по существу не принял.