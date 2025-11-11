В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел

«Сервисы такси официально устанавливают доплату за детское кресло. Например, в Москве эта услуга оценивается в полторы тысячи рублей поверх стоимости поездки. Эта сумма, на первый взгляд, может показаться незначительной. Однако для семьи, которая регулярно пользуется такси для поездок с ребенком в поликлинику, на развивающие занятия или просто в гости, эти расходы складываются в ощутимую сумму», — добавил Гаврилов.