В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел

В Госдуме призвали продумать интеграцию детского кресла в базовый тариф такси.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, как это уже успешно делают, например, некоторые каршеринговые и прокатные компании в других странах», — сказал Гаврилов.

По его словам, проблема доступности детских кресел — это дополнительный налог на семьи с детьми, и в настоящее время многие российские семьи, особенно в крупных городах, сталкиваются с системной проблемой, которая ложится на них дополнительным финансовым бременем. Речь, как уточнил политик, идет о наценке за использование детского удерживающего устройства (детского кресла) при заказе такси.

«Сервисы такси официально устанавливают доплату за детское кресло. Например, в Москве эта услуга оценивается в полторы тысячи рублей поверх стоимости поездки. Эта сумма, на первый взгляд, может показаться незначительной. Однако для семьи, которая регулярно пользуется такси для поездок с ребенком в поликлинику, на развивающие занятия или просто в гости, эти расходы складываются в ощутимую сумму», — добавил Гаврилов.

Также глава думского комитета рассказал о том, что, сталкиваясь с постоянными дополнительными расходами, некоторые родители оказываются перед «невыбором»: либо нести финансовые потери, либо рисковать безопасностью ребенка, используя несертифицированные устройства, либо отказаться от такси в пользу общественного транспорта.

«Поездка в переполненном автобусе или метро с заболевшим ребенком не только некомфортна, но и может усугубить его состояние и способствовать распространению инфекции. Таким образом, семьи с детьми оказываются в неравных условиях по сравнению с другими гражданами. Сложившаяся практика перекладывания затрат на безопасность детей на плечи родителей через систему наценок в такси является несправедливой», — отметил он.

По мнению Гаврилова, такая практика создает барьер для доступа к безопасным и комфортным перевозкам, особенно для многодетных и малообеспеченных семей.

