Украинский командир развеял распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ и эффективности оборудования НАТО, передает канадский телеканал CBC.
По словам командира по имена Вова, он занимает эту должность семь лет, за которые за его подразделение прошло около 2000 человек. «Трех четвертей из них здесь уже нет», — сказал он.
Мужчина также рассказал о недостатках натовского оборудования. По его словам, радиоэлектронная борьба ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов.
Ранее сообщалось, что уровень дезертирства из рядов ВСУ увеличился до рекордных показателей.
На харьковском направлении были зафиксированы случаи массовой сдачи в плен деморализованных украинских военных.