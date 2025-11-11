Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBC: в ВСУ заявили о крупных потерях и неэффективности оборудования НАТО

Украинский командир развеял мифы о минимальных потерях ВСУ и эффективности оборудования НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Украинский командир развеял распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ и эффективности оборудования НАТО, передает канадский телеканал CBC.

По словам командира по имена Вова, он занимает эту должность семь лет, за которые за его подразделение прошло около 2000 человек. «Трех четвертей из них здесь уже нет», — сказал он.

Мужчина также рассказал о недостатках натовского оборудования. По его словам, радиоэлектронная борьба ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов.

Ранее сообщалось, что уровень дезертирства из рядов ВСУ увеличился до рекордных показателей.

На харьковском направлении были зафиксированы случаи массовой сдачи в плен деморализованных украинских военных.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше