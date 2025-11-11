Министерства Татарстана предложили цели на 2026 год — голосование открыто

Пользователи портала могут не только поддержать уже предложенные экспертами цели и задачи, но и предложить собственные инициативы.
Перечень выдвинутых на голосование целей отражает ключевые направления работы министерств. Так, в сфере труда, занятости и социальной защиты обсуждаются меры социальной поддержки, оказание социально-реабилитационных услуг, содействие занятости участников СВО и членов их семей, а также вовлечение граждан старшего поколения в мероприятия Республиканской программы «Активное долголетие».
В здравоохранении акцент сделан на повышении удовлетворенности населения медицинской помощью, ранней диагностике злокачественных образований, увеличении числа полных циклов ЭКО. В сфере культуры предлагается проведение инклюзивных фестивалей, создание творческих пространств для разных возрастов и организация фольклорных экспедиций.
По итогам голосования для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных задач на 2026 год. Принять участие можно в разделе «Опросы жителей» Портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» до 4 декабря 2025 года.
Более подробная информация о проекте, а также полный перечень предложений по целям и задачам министерств доступна на сайте.