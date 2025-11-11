Президент ознакомился с планами по внедрению цифровых технологий в здравоохранение

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентский государственный медицинский университет (ТГМУ). Здесь президент ознакомился с работой по цифровизации системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг и развитию медицинского образования, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе мероприятия отмечалось, что в последние годы в сферу здравоохранения было направлено 230 трлн сумов. За счет этих средств в регионах введены в эксплуатацию 187 новых поликлиник и больниц, 1 244 учреждения реконструированы и оснащены современным оборудованием.
В результате мощности первичного звена медицины увеличились на 60%, медицинская помощь стала значительно ближе к населению. Более 400 высокотехнологичных диагностических и лечебных услуг, которые ранее выполнялись только в столице, теперь доступны в регионах. В областных центрах начали проводить сложные операции, а малоинвазивные — на районном уровне. Впервые операции по пересадке почки налажены в 45 районах страны.
Вместе с тем продолжается модернизация медицинского образования. На основе трех вузов создан Ташкентский государственный медицинский университет, начата деятельность Ургенчского мединститута. Восемь медицинских университетов прошли международную аккредитацию, и это значительно расширило возможности подготовки квалифицированных кадров с современными знаниями и навыками.
Благодаря улучшению инфраструктуры число обучающихся в ТГМУ достигло 29 864 человек. Учебный процесс переведен на современные стандарты, цифровизация активно продолжается.
Президенту была представлена информация о внедрении цифровых технологий в здравоохранение. Медицинские учреждения по всей стране обеспечены современными решениями, сформирована единая цифровая инфраструктура. В 2024—2025 годы более 3 тысяч медицинских организаций подключены к локальным сетям, обновлена техническая база.
Также главе государства показали работу единой электронной медицинской информационной системы DMED. В ней аккумулированы данные о состоянии здоровья более чем 36 миллионов граждан. В службе скорой помощи внедрено электронное управление, время прибытия бригад сокращено с 25−30 до 10−15 минут. В ближайшее время будет запущена услуга «Online-врач», позволяющая получать консультации дистанционно.
Кроме того, заработала система «Электронный рецепт», которая на 40% сократила количество случаев необоснованного выписывания лекарств, оборот медикаментов стал более прозрачным. Все медицинские данные защищены биометрическими механизмами.
"Мы создаем современные медицинские учреждения, внедряем искусственный интеллект, привозим самое передовое оборудование. Но главное — чтобы эти изменения доходили до самого нижнего уровня. Необходимо повышать квалификацию каждого медицинского работника, давать современные знания и навыки. Только тогда мы получим результат, — подчеркнул президент.
Представлена и деятельность Центра цифрового здравоохранения, где мониторится работа всех медицинских учреждений в режиме реального времени и анализируются показатели по хроническим заболеваниям и здоровью населения.
Президент отметил, что цифровизация медицины обеспечивает удобство для пациентов, эффективность для врачей, прозрачность и экономию ресурсов для государства, и поручил продолжить эту работу ускоренными темпами.
Глава государства также побывал в учебных лабораториях, работающих с использованием искусственного интеллекта. В симуляционных комнатах по реанимации, семейной медицине, скорой помощи, педиатрии, акушерству и терапии студенты отрабатывают практические навыки. Были представлены созданные условия и планы дальнейшего развития.
В заключение Шавкат Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачи по дальнейшему приближению медицины к населению, повышению качества услуг и расширению применения передовых технологий.