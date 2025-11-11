Президент ознакомился с планами по внедрению цифровых технологий в здравоохранение

В результате мощности первичного звена медицины увеличились на 60%, медицинская помощь стала значительно ближе к населению. Более 400 высокотехнологичных диагностических и лечебных услуг, которые ранее выполнялись только в столице, теперь доступны в регионах. В областных центрах начали проводить сложные операции, а малоинвазивные — на районном уровне. Впервые операции по пересадке почки налажены в 45 районах страны.