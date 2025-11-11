Аналитик Бочкина: Банки считают подозрительным перевод от 100 тысяч рублей в день

Банк России посоветовал выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению денег между физическими лицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, реальности банки опираются на совокупность признаков и поведенческие признаки. В частности, даже скромная сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций.
Также привлечь внимание могут свыше 30 операций по зачислению и (или) списанию средств, проводимых с физических лицами. Кроме того, признаком подозрительной операции является малое количество времени между зачислением и списанием — менее одной минуты.
— Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит «коридором» для передачи денег дальше, — рассказала Бочкина в беседе с агентством «Прайм».
Начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что в перечень «подозрительных операций» входят слишком частые переводы на суммы, которые не соответствуют официальному доходу по размеру. В таких ситуациях банк ограничивает дистанционное обслуживание, после чего предлагает клиенту пояснить характер проводимых операций.