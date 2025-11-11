Аналитик Бочкина: Банки считают подозрительным перевод от 100 тысяч рублей в день

Банк России посоветовал выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению денег между физическими лицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.