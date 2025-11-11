В Ростове до конца 2027 года построят крупный логистический центр

В левобережной части Ростова начали строительство логистического центра. Как сообщили в донском правительстве, его возведение на улице Луговой планируется завершить до конца 2027 года.
Общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 700 миллионов рублей. Проект предусматривает возведение роботизированного склада для хранения и сортировки грузов. Высота здания достигнет 30 метров, а его площадь — 2,2 тысячи квадратных метров.
Ключевой особенностью объекта станет полная автоматизация всех процессов. Склад оснастят системой хранения и обработки грузов по технологии 3D-шаттл, которая будет работать без участия человека. Управление комплексом осуществят с помощью отечественного программного обеспечения. Благодаря этому решению мощность хранения составит 10 тысяч паллетомест.
В настоящее время на строительной площадке уже выполнен нулевой цикл работ. Подрядчики приступили к монтажу несущих колонн и ограждающих конструкций будущего здания. Также заключен договор на поставку и последующий монтаж всего необходимого технологического оборудования.
Реализация этого проекта позволит создать в регионе более 40 новых высокотехнологичных рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджет от деятельности логистического центра оцениваются в 42 миллиона рублей.
