За неделю в Башкирии упали цены на пшено, яблоки и картофель

В Башкирии подешевели пшено, яблоки и картофель.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подешевели пшено, яблоки и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 28 октября по 5 ноября пшено подешевело на 1,3%. На этой неделе его средняя цена составила 45,17 рублей. Также жителям республики на 1,26% меньше придется отдать за яблоки (средняя цена — 124,50 рубля) и на 1% за картофель (31,18 рублей).

Однако на этой неделе на 6,49% подорожали огурцы (средняя цена — 112,84 рубля), на 5,28% — белокочанная капуста (26,89 рубля), на 4,79% — столовая свекла (30,65 рублей).

