За неделю в Башкирии упали цены на пшено, яблоки и картофель

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 28 октября по 5 ноября пшено подешевело на 1,3%. На этой неделе его средняя цена составила 45,17 рублей. Также жителям республики на 1,26% меньше придется отдать за яблоки (средняя цена — 124,50 рубля) и на 1% за картофель (31,18 рублей).