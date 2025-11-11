Башаров потерял сознание за рулем из-за болезни сердца

Российский телеведущий Марат Башаров потерял сознание за рулем машины, из-за чего врезался в другой автомобиль. Об этом он рассказал в шоу «Звезды сошлись».
Артист долго не мог понять, в чем причина его плохого самочувствия. Позже врачи обнаружили проблему — расширение верхней части аорты. Это удалось выяснить благодаря длительному обследованию.
Башаров проходил УЗИ и носил холтер — устройство, которое фиксирует сердечный ритм в течение суток.
— Я записывал все, что происходило. Например, в 21 час у меня был зафиксирован такой момент, как я «рубил дрова». И это, как правило, не лечится, — отметил он.
Специалисты утверждают, что болезнь часто встречается у спортсменов, в особенности у хоккеистов. Телеведущий добавил, что действительно увлекается этим видом спорта.
