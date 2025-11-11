Ричмонд
Лежал на обочине без движения: ястреба, попавшего под машину, выхаживают в Иркутской области

В Жигалово выхаживают дикого ястреба, попавшего под машину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Жигаловской ветклинике появился необычный пациент — дикий ястреб-перепелятник. Птицу нашли на обочине дороги возле Ковыктинского месторождения, вероятно, ее сбила машина. Об этом КП-Иркутск сообщили в ассоциации ветеринарии Иркутской области.

— При осмотре выяснилось, что это молодая самка без переломов, но с сильными ушибами и контузией. Теперь ястреб живет на станции под заботливым присмотром ветсанитара Алены Каминской, — пишут специалисты.

Для восстановления сил пернатой пациентке организовали усиленное питание с витаминами. Как только ястреб окрепнет, его выпустят обратно в дикую природу — туда, где он и должен быть.

