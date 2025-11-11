Призванный заменить иностранные лайнеры МС-21 потерял в дальности

В сентябре 2025 года «Объединённая авиастроительная корпорация» обновила данные о характеристиках самолёта МС-21, сообщают «Ведомости».
Теперь дальность полёта версии МС-21−310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров составляет 3830 километров вместо прежних 5100. Максимальная взлётная масса осталась прежней — 85 тонн.
В «Ростехе» пояснили, что новые данные отражают реальные параметры самолёта, проходящего сертификацию, а не предварительные расчёты. Там напомнили, что изначально Минпромторг в 2009 году установил целевую дальность для модели МС-21−300 на уровне 3500 километров при 180 пассажирах.
Представители госкорпорации добавили, что для российских авиакомпаний это не станет проблемой: большинство маршрутов в стране не превышают трёх тысяч километров. По данным источника «Ведомостей», 3830 километров достаточно, чтобы выполнить рейс из Москвы в Новосибирск без дозаправки.
Согласно техзаданию, семейство самолётов МС-21 должно включать модификации с дальностью от 3500 до 7500 километров, с учётом запаса топлива.
Читайте также: Стало известно, что полностью российский МС-21 совершил первый полет.