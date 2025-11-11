Челябинцев предупредили об увлечении детей «пьяными» орехами

Подростки, в том числе из Челябинска, стали массово покупать на маркетплейсах бетельный орех (бинлан). Он пользуется спросом из-за «опьяняющего» эффекта. Врач предупредила об опасности ореха.



«Бинлан — это плод пальмы, который растет в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Его главный активный компонент — ареколин, вещество, влияющее на нервную систему подобно никотину. Оно вызывает кратковременное чувство бодрости и улучшает концентрацию, но за этим следует спад, и человеку хочется повторить. Так постепенно формируется привычка. Это психоактивное вещество», — рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением челябинской детской поликлиники № 8 им. Невского Светлана Верхоланцева.



Она подчеркнула, что при регулярном употреблении развивается зависимость: возникает толерантность, а при отказе — раздражительность, тревожность, сонливость и упадок настроения. Регулярное употребление бетельного ореха грозит хроническим воспалением слизистой рта и увеличивает риски развития гипертонии.



«Если орех употребляется вместе с табаком, токсическое воздействие усиливается многократно. Дети и подростки особенно уязвимы, так как их нервная система реагирует на стимуляторы быстрее, а зависимость формируется легче», — предупредила доктор.



Есть страны, в которых невозможно свободно приобрести «пьяный» орех. Ограничения введены из-за выросшего числа случаев рака полости рта. В России пока этот продукт продается на маркетплейсах и доступен всем. В Госдуме уже озаботились этим. Депутаты считают, что нужно проверить продавцов бинлана, а пока идет эта работа — удалить из продажи опасный продукт. Представитель Челябинской области Яна Лантратова уже комментировала это, сказав, что отправила запрос в Генеральную прокуратуру.