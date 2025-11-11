В Иркутске запустили новую тепловую магистраль

IrkutskMedia, 11 ноября. Первый запуск в работу тепловой магистрали на улице Баррикад после двухлетнего строительства состоялся в торжественной обстановке при участии председателя регионального парламента Александра Ведерникова. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко, рабочие и инженеры.
Строительство «теплового луча», протяженностью чуть более 5 км позволит снизить количество выбросов от котельных в атмосферу, что, по словам специалистов, существенно улучшит экологическую обстановку в городе. Завершили работы к началу отопительного периода и гораздо раньше намеченного срока — за 28 месяцев вместо 42. Это позволило заменить семь угольных и мазутных котельных центральным теплоснабжением.
Александр Ведерников поблагодарил проектировщиков, строителей, инженеров, рабочих, которые смогли завершить проект досрочно, а также вручил им благодарственные письма за профессионализм, добросовестную работу и неоценимый вклад в строительство инфраструктурного проекта «Тепловая магистраль». Он отметил, что прокладка «теплового луча» — крупнейший инженерный проект областного центра за последние десятилетия.
«Проект был невероятно сложен на всех уровнях: от подготовки технической документации и получения средств из федерального бюджета до проведения самих работ в условиях жизни целого города. Возведение “теплового луча” открывает широкие перспективы для развития Правобережного округа Иркутска, для строительства здесь современного комфортного жилья, социальных объектов», — подчеркнул Александр Ведерников.
Также спикер ЗС поблагодарил жителей за проявленное понимание в период прокладки тепловой магистрали. Строительные работы велись в интенсивном режиме, что создавало неудобства для движения транспорта и требовало изменения маршрутов.