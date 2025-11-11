В Иркутске запустили новую тепловую магистраль

Строительство «теплового луча», протяженностью чуть более 5 км позволит снизить количество выбросов от котельных в атмосферу, что, по словам специалистов, существенно улучшит экологическую обстановку в городе. Завершили работы к началу отопительного периода и гораздо раньше намеченного срока — за 28 месяцев вместо 42. Это позволило заменить семь угольных и мазутных котельных центральным теплоснабжением.