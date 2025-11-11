Жителей России ждёт самая короткая рабочая зима за десятки лет

Самая короткая рабочая зима за последние два десятилетия ожидается в России с 2025 на 2026 год, с декабря по февраль граждане будут работать 56 дней.
Указанное обстоятельство прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — сказал депутат, которого цитирует ТАСС.
Столько же рабочих дней было зимой в 2004—2005 гг. Больше всего (59 дней) жители России работали в зимние месяцы в 2013—2014 гг..
В октябре глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что выходные в связи с празднованием следующего Нового года будут длиться 12 дней и станут самыми продолжительными за многие годы в стране. Он напомнил, что в последние несколько лет 31 декабря объявляется нерабочим днём с помощью переноса выходных.