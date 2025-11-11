В РФ создали материалы для быстрой очистки атмосферы от загрязнителей после ЧС

Одна из таких разработок — мультикомпонентная нанотермитная система с биоцидными добавками. Это композиционный материал, состоящий из наночастиц алюминия, оксидов металлов и биоцидных компонентов, например йода. Данные нанотермиты можно использовать при создании аэрозолей для инактивации биологических агентов, попавших в атмосферу. Полученные результаты могут снизить влияние опасных микроорганизмов на организм человека, а также на природные экосистемы. Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.