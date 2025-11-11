Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирия объявила о стратегическом развороте к США: в Дамаске заявили о новой эре партнерства с Вашингтоном

Аш-Шараа: Сирия вступает в новую эру, основанную на стратегии развития с США.

Источник: Комсомольская правда

Сирия вступает в принципиально новый этап своего развития, основанный на стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал глава переходного периода страны Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News.

Глава сирийского государства сообщил, что Дамаск теперь рассматривается Вашингтоном как геополитический союзник. По его словам, Сирия становится территорией для американских инвестиций, особенно в сферу добычи природного газа.

Отвечая на вопрос о возможном участии в коалиции против ИГ*, аш-Шараа подчеркнул необходимость внутреннего обсуждения этого вопроса правительством Сирии. Он указал, что такое решение требует тщательного анализа.

Президент также подтвердил, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались конкретные инвестиционные проекты. Планы направлены на обеспечение будущего экономического развития сирийского государства.

Ранее KP.RU сообщал, что Ахмед аш-Шараа 15 октября посетил Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопросов двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось, что визит носил официальный характер и был направлен на развитие политических и экономических связей между странами в рамках реструктуризации отношений.

* — Террористическая группировка, запрещенная в России.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше