Сирия объявила о стратегическом развороте к США: в Дамаске заявили о новой эре партнерства с Вашингтоном

Сирия вступает в принципиально новый этап своего развития, основанный на стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал глава переходного периода страны Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News.
Глава сирийского государства сообщил, что Дамаск теперь рассматривается Вашингтоном как геополитический союзник. По его словам, Сирия становится территорией для американских инвестиций, особенно в сферу добычи природного газа.
Отвечая на вопрос о возможном участии в коалиции против ИГ*, аш-Шараа подчеркнул необходимость внутреннего обсуждения этого вопроса правительством Сирии. Он указал, что такое решение требует тщательного анализа.
Президент также подтвердил, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались конкретные инвестиционные проекты. Планы направлены на обеспечение будущего экономического развития сирийского государства.
Ранее KP.RU сообщал, что Ахмед аш-Шараа 15 октября посетил Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопросов двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось, что визит носил официальный характер и был направлен на развитие политических и экономических связей между странами в рамках реструктуризации отношений.
* — Террористическая группировка, запрещенная в России.