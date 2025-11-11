Сирия объявила о стратегическом развороте к США: в Дамаске заявили о новой эре партнерства с Вашингтоном

Ранее KP.RU сообщал, что Ахмед аш-Шараа 15 октября посетил Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопросов двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось, что визит носил официальный характер и был направлен на развитие политических и экономических связей между странами в рамках реструктуризации отношений.