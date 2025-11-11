«Я из нищеты»: Шаляпин сравнил себя с Собчак и признался в классовой зависти

Популярный российский певец Прохор Шаляпин считает себя нищим в сравнении с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Об этом артист рассказал в ходе интервью, опубликованном на YouTube-канале.
Шаляпин признался, что в молодости испытывал «классовую зависть» к Собчак: журналистка родилась в семье экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а отец певца сидел в тюрьме.
— Когда я из нищеты, из низов, провинция, и смотришь на тебя. Да, я завидовал. Как так: у меня отец в тюрьме сидит, а у тебя — выдающийся деятель? — высказался Шаляпин.
По словам артиста, негативные эмоции к телеведущей пропали, когда ему впервые удалось ее встретить и поговорить с ней. Тогда же он осознал, что Собчак многого добилась своим трудом.
В ходе беседы шоумен Шаляпин, известный своими отношениями с женщинами старше его, также раскрыл подробности своей личной жизни. Он подчеркнул, что интриги с женщинами преклонного возраста являются часть его образа. А со многими из своих подруг он не спал.
В октябре Шаляпин признался в романтических чувствах к ведущей и актрисе Олесе Иванченко, которая на 11 лет младше него.