Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я из нищеты»: Шаляпин сравнил себя с Собчак и признался в классовой зависти

Популярный российский певец Прохор Шаляпин считает себя нищим в сравнении с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Об этом артист рассказал в ходе интервью, опубликованном на YouTube-канале.

Популярный российский певец Прохор Шаляпин считает себя нищим в сравнении с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Об этом артист рассказал в ходе интервью, опубликованном на YouTube-канале.

Шаляпин признался, что в молодости испытывал «классовую зависть» к Собчак: журналистка родилась в семье экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, а отец певца сидел в тюрьме.

— Когда я из нищеты, из низов, провинция, и смотришь на тебя. Да, я завидовал. Как так: у меня отец в тюрьме сидит, а у тебя — выдающийся деятель? — высказался Шаляпин.

По словам артиста, негативные эмоции к телеведущей пропали, когда ему впервые удалось ее встретить и поговорить с ней. Тогда же он осознал, что Собчак многого добилась своим трудом.

В ходе беседы шоумен Шаляпин, известный своими отношениями с женщинами старше его, также раскрыл подробности своей личной жизни. Он подчеркнул, что интриги с женщинами преклонного возраста являются часть его образа. А со многими из своих подруг он не спал.

В октябре Шаляпин признался в романтических чувствах к ведущей и актрисе Олесе Иванченко, которая на 11 лет младше него.