«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Чтобы повысить уровень защищенности объектов жизнеобеспечения».
Слухи о том, что набор в резервисты — это своего рода скрытая мобилизация, заполнили соцсети. Люди, совсем не понимая, о чем речь, ударяются в панику и призывают готовиться к худшему.
На самом деле раздел закона «О воинской обязанности и военной службе» «Мобилизационные людские резервы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» был принят еще в 2012 году. Тогда и было определено, кто такие резервисты.
28 октября этого года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому резервистов начнут привлекать к защите критически важных объектов. Защищать они будут предприятия энергетики, транспорта и другие жизнеобеспечивающие объекты, на которые враг все чаще стал запускать дроны.
«Чтобы повысить уровень защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов, принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России», — рассказал «Татар-информу» начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата Республики Татарстан Эдуард Тимербулатов.
«Важно понимать, что резервисты — это не контрактники и не действующие военнослужащие».
Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве, отметил он. Важно понимать, что резервисты — это не контрактники и не действующие военнослужащие, подчеркнул сотрудник Военного комиссариата РТ.
«Главное отличие резервистов от контрактников — это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты — это ранее служившие в Вооруженных Силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — объяснил Эдуард Тимербулатов.
Законопроектом предусматривается возможность направления резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона. То есть за пределы Татарстана резервисты нашей республики не поедут.
«Мобильные огневые группы из числа резервистов успешно отражают налеты БПЛА».
Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа Президента Российской Федерации.
«На территории других регионов страны резервисты уже показали свою эффективность. Мобильные огневые группы из числа резервистов — работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, успешно отражают налеты БПЛА, обеспечивая тем самым бесперебойный выпуск продукции и защиту предприятия», — рассказал начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата РТ.
Набирать резервистов в Татарстане, по словам Эдуарда Тимербулатова, начали в 2020 году.
«Набирать резервистов мы начали на базе мотострелкового полка 1231. Те, кто служит в этом полку, подписывают контракт. Резервисты юридически приравниваются к военнослужащим — это делается для того, чтобы они могли в полной мере нести ответственность во время службы. При этом военнослужащими они не являются, поэтому отправить на СВО их никто не имеет права. То есть ни о какой мобилизации речи не идет. Все в добровольном порядке. Часто резервистами становятся ветераны СВО и других боевых действий», — добавил он.
«Люди идут охотно, проблем с набором нет».
Резервисты регулярно получают зарплату — от 2 тысяч рублей, в зависимости от звания. На время сборов зарплата такая же, как у контрактников.
Так как резервисты могут привлекаться на военные сборы только на 60 дней в году, мы уже не можем привлечь тех, кто уже был на сборах в этом году. В связи с этим идет новый набор. Люди идут охотно, проблем с набором нет.
На время сборов резервистов обеспечивают всем необходимым для несения службы — начиная от военной экипировки, заканчивая питанием. Жить все 60 дней они будут на территории несения службы.
«Минобороны предоставляет стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, радиостанции, тепловизоры, системы РЭБ, мототранспортные средства», — рассказал начальник отдела Военного комиссариата РТ.
Прежде чем приступить к охране объекта, резервисты проходят двухнедельную огневую, инженерную и медицинскую подготовку под руководством инструкторов. Только после завершения подготовки резервистов допустят к самостоятельному выполнению задач.
«На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь, Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов», — объяснил он.
Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве заключается на 3 года или на 5 лет.
Чтобы записаться в резервисты, нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Приоритет отдается сотрудникам ЧОП, казакам и тем, кто имеет боевой опыт. Обязательное условие — прохождение медкомиссии, так как берут на службу в резерве с категорией здоровья «А», «Б» и «В».