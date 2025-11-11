«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Набирать резервистов мы начали на базе мотострелкового полка 1231. Те, кто служит в этом полку, подписывают контракт. Резервисты юридически приравниваются к военнослужащим — это делается для того, чтобы они могли в полной мере нести ответственность во время службы. При этом военнослужащими они не являются, поэтому отправить на СВО их никто не имеет права. То есть ни о какой мобилизации речи не идет. Все в добровольном порядке. Часто резервистами становятся ветераны СВО и других боевых действий», — добавил он.