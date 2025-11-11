Глава МВД сказал о ситуации с литовскими фурами после требования Лукашенко

Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал о ситуации с литовскими фурами после требования президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил телеграм-канал МВД.
Напомним, накануне белорусский лидер потребовал взять застрявшие в Беларуси литовские фуры под охрану. При этом Лукашенко сказал, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро.
После поручения главы страны министр внутренних дел рассказал, как белорусские правоохранители помогают водителям литовских фур. Кубраков напомнил, что белорусский лидер поставил перед органами внутренних дел задачу по наведению порядка в приграничье. И отметил, что с момента, как Литва в одностороннем порядке перекрыла границу, на территории республики остались свыше тысячи большегрузных авто на литовских регистрационных номерах.
— Грузовики были хаотично брошены на обочине, создавали и создают реальную угрозу для безопасности дорожного движения, — прокомментировал он.
Глава МВД заметил, что в рамках поставленной президентом задачи колонны литовских грузовиков в сопровождении ГАИ проследовали на охраняемые стоянки. Кубраков добавил, что эти спецстоянки патрулируют сотрудники милиции. И уточнил, что пока еще не все грузовики доставлены на охраняемые стоянки, так как некоторые их них оказались просто брошенными на обочинах, а их водители от безысходности ушли к знакомым или к родственникам.
Еще Иван Кубраков рассказал, что белорусским правоохранителям поручено оказывать всестороннюю помощь иностранным водителям, многие из которых впервые находятся в Беларуси и просто дезориентированы. Им помогают добираться до гостиниц, точек общепита.
— Как мне докладывают, водители не стесняются в выражениях в адрес литовских властей, которые их просто-напросто обрекли на такое существование. Наших сотрудников водители благодарят за оказанную помощь, — констатировал глава МВД.
Накануне МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси: «Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой».
А еще днем ранее ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября.
Но еще Александр Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.