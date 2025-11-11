Глава МВД сказал о ситуации с литовскими фурами после требования Лукашенко

Глава МВД заметил, что в рамках поставленной президентом задачи колонны литовских грузовиков в сопровождении ГАИ проследовали на охраняемые стоянки. Кубраков добавил, что эти спецстоянки патрулируют сотрудники милиции. И уточнил, что пока еще не все грузовики доставлены на охраняемые стоянки, так как некоторые их них оказались просто брошенными на обочинах, а их водители от безысходности ушли к знакомым или к родственникам.