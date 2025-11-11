Парковочный эгоизм: почему в Ташкенте невозможно ни пройти, ни проехать

«Очередная ситуация с пупами Земли. 8 ноября с ребёнком выезжали из махалли, спешили к врачу, у ребёнка ларингит, каждая минута дорога. Но на выезде столкнулась с абсолютным беспределом: машины стояли так, что проехать было невозможно. Вокруг стояли мужчины, спрашиваю — чьи машины? В ответ: не наши. Пришлось разворачиваться и объезжать, это потеря времени, а для больного ребёнка это критично. Хочу, чтобы водители на видео понесли наказание. Раз сами не воспитаны, то пусть общество наказывает. Ни скорая, ни пожарная не смогла бы тут проехать», — отметила она.