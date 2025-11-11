Парковочный эгоизм: почему в Ташкенте невозможно ни пройти, ни проехать

Особенно сильно страдают жители многоэтажных районов: здесь водители оставляют свои «железные ведра» прямо у входов в подъезды, на тротуарах, детских площадках, а иногда даже блокируют выезд другим автомобилистам.
Главное мне удобно, а остальное по барабану.
Подобная ситуация стала нормой во многих частях города. Люди жалуются: каждый вечер приходится лавировать между машинами, а если нужно выйти из подъезда с коляской или велосипедом, то задача превращается в квест. Детские площадки и зеленые зоны постепенно превращаются в бесплатные автостоянки.
«Это и есть настоящий эгоизм. Пусть будет что угодно, главное, чтобы мне было удобно. Печально, но таких людей с каждым годом становится только больше», — отмечает один из пользователей соцсетей.
Другая пользовательница поделилась личной историей, которая вызвала широкий отклик в соцсетях.
«Очередная ситуация с пупами Земли. 8 ноября с ребёнком выезжали из махалли, спешили к врачу, у ребёнка ларингит, каждая минута дорога. Но на выезде столкнулась с абсолютным беспределом: машины стояли так, что проехать было невозможно. Вокруг стояли мужчины, спрашиваю — чьи машины? В ответ: не наши. Пришлось разворачиваться и объезжать, это потеря времени, а для больного ребёнка это критично. Хочу, чтобы водители на видео понесли наказание. Раз сами не воспитаны, то пусть общество наказывает. Ни скорая, ни пожарная не смогла бы тут проехать», — отметила она.
Почему мы перестаём думать друг о друге?
Многие сходятся во мнении: единственный способ повлиять на ситуацию — действовать через участкового инспектора. Если авто мешает проходу или выезду, гражданам советуют сделать фото «героя парковки» и обратиться с заявлением в органы правопорядка. Да, это занимает время и нервы, но других способов, кроме общественного давления и официальных жалоб, пока нет.
Самое печальное, что такой эгоизм становится нормой. Почему так происходит, вопрос риторический. Кто-то винит отсутствие парковочных мест, кто-то — плохую организацию дворового пространства, кто-то — элементарную невоспитанность и безнаказанность.
При этом многие жители уверены: корень проблемы в хроническом безразличии к окружающим. Пока «главное, чтобы мне было удобно» остаётся жизненным принципом для тысяч водителей, дворы будут превращаться в пробки, а жалобы в соцсетях в хронику городской безысходности.
Возможно, пора всем нам задуматься: ведь однажды именно вам может понадобиться быстро покинуть двор, а путь к выезду окажется заблокированным очередным «ведром».
Пока же Ташкент продолжает задыхаться от автомобильного эгоизма.