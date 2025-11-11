В Мурманске протестируют фасадные системы в условиях Крайнего Севера

«У индустриального партнера это четвертый модельный объект. У них уже есть аналогичные экспериментальные полигоны в Якутске, в республиках Узбекистан и Азербайджан. Для создания четвертого объекта выбрана именно Мурманская область, поскольку в нашем регионе уникальные природные условия: сочетание низких температур, высокого ветрового давления и достаточно химически агрессивного, с высокой влажностью морского воздуха предоставляет уникальные возможности для исследований. Кроме того, в течение сезона возможны резкие перепады температур, которые также негативно воздействуют на различные фасадные системы и теплоизоляционные материалы. В ходе проекта мы будем проводить исследования как в рамках наших научных интересов, так в интересах нашего индустриального партнера предоставляя информацию в виде научных отчетов», — отметил заведующий кафедры строительства, энергетики и транспорта МАУ Александр Челтыбашев.