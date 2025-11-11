Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 11 ноября 2025: В Молдове дожди и туман — когда появится солнце; разгорается скандал вокруг премьера Молдовы Мунтяну; селедка и скумбрия стали в Молдове деликатесом

Главные новости в Молдове на утро вторника, 11 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро вторника, 11 ноября 2025:

1. Молдову ждёт еще один дождливый день с туманом: Синоптики рассказали, когда появится солнце.

2. Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.

3. Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.

4. Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.

5. Дожили: Разница между квартирой без окон в бывшем гараже и апартаментами в центре Кишинева — ровно полмиллиона евро.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.

Пока рынок недвижимости в Молдове стремительно теряет связь с реальностью, многие молдаване нашли альтернативу — инвестиции в жильё у соседей, в Одессе (далее…).

Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.

Совсем недавно Европейский Центральный Банк принял решение о пуске в оборот банкнот евро нового образца (далее…).

Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.

Корабль под управлением Майи Санду тонет, вода хлыщет в трюмы, а команда рассказывает сказки пассажирам вместо того, чтобы устранить течь и не допустить катастрофы, пишет аналитик Сергей Ткач (далее…).

