Топ-5 главных новостей в Молдове 11 ноября 2025: В Молдове дожди и туман — когда появится солнце; разгорается скандал вокруг премьера Молдовы Мунтяну; селедка и скумбрия стали в Молдове деликатесом

Главные новости в Молдове на утро вторника, 11 ноября 2025:
1. Молдову ждёт еще один дождливый день с туманом: Синоптики рассказали, когда появится солнце.
2. Премьер Молдовы сам вызвал на себя шквал критики, отказавшись от «испытательного» срока 100 дней: Скандал с фальшивыми дипломами — это только начало провала.
3. Скоро и селедка вслед за скумбрией станет в Молдове деликатесом: Как и рыбку съесть, и сэкономить в период всеобщего обнищания — несколько дельных советов.
4. Молдова «гуглит» на русском: Лишь четверть населения страны использует в поисковых системах румынский — всё что нужно знать об языковых предпочтениях.
5. Дожили: Разница между квартирой без окон в бывшем гараже и апартаментами в центре Кишинева — ровно полмиллиона евро.
