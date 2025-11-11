Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Видите, как вы работаете?»: доктор Мясников рассказал, почему не захотел жить в США

Врачи в США очень много работают, из-за чего жить в этой стране сложно. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врачи в США очень много работают, из-за чего жить в этой стране сложно. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, он проходил обучение в США по обмену. Условия программы гласили, что после ее окончания необходимо вернуться на родину. Несмотря на это, в случае Мясникова хотели сделать исключение — американские врачи планировали оставить его в США.

На тот момент в стране был сильный дефицит медицинских кадров. Телеведущему пообещали выдать рабочую визу, чтобы тот смог остаться, жить и работать в этом государстве.

— Я сказал: «Нет-нет, ребята. Видите, как вы работаете? Вы в шесть утра уже в больнице и уходите в семь вечера следующего дня. Все, что вы видите, — коридор с пациентами и ничего больше. Какая разница, когда вы умрете — через 15 лет или завтра? У вас ничего не изменится», — рассказал врач.

Недавно Александр Мясников назвал условие, при котором человека признают алкоголиком в США. Он утверждает, что для этого необходимо выпивать шесть бутылок 0,33 пива в день.