«Видите, как вы работаете?»: доктор Мясников рассказал, почему не захотел жить в США

— Я сказал: «Нет-нет, ребята. Видите, как вы работаете? Вы в шесть утра уже в больнице и уходите в семь вечера следующего дня. Все, что вы видите, — коридор с пациентами и ничего больше. Какая разница, когда вы умрете — через 15 лет или завтра? У вас ничего не изменится», — рассказал врач.