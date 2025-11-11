Под огнем противника починил танк и спас товарищей: бойца из Башкирии представили к госнаграде

Во время одного из боевых заданий ефрейтор Кадыров под огнем противника восстановил систему двигателя танка, поврежденную в результате атаки дронов противника. В полевых условиях ему удалось не только отремонтировать боевую машину, но и вывести ее с экипажем в безопасное место.