Под огнем противника починил танк и спас товарищей: бойца из Башкирии представили к госнаграде

Участник специальной военной операции, старший механик-водитель танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» Данил Кадыров совершил героический поступок при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
Во время одного из боевых заданий ефрейтор Кадыров под огнем противника восстановил систему двигателя танка, поврежденную в результате атаки дронов противника. В полевых условиях ему удалось не только отремонтировать боевую машину, но и вывести ее с экипажем в безопасное место.
Благодаря его самоотверженным действиям были сохранены жизни личного состава и военная техника. За проявленные героизм и мужество Данилу Кадырова представили к государственной награде.
