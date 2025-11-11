Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под огнем противника починил танк и спас товарищей: бойца из Башкирии представили к госнаграде

Боец из Башкирии под атакой противника спас танк и товарищей.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции, старший механик-водитель танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан» Данил Кадыров совершил героический поступок при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Во время одного из боевых заданий ефрейтор Кадыров под огнем противника восстановил систему двигателя танка, поврежденную в результате атаки дронов противника. В полевых условиях ему удалось не только отремонтировать боевую машину, но и вывести ее с экипажем в безопасное место.

Благодаря его самоотверженным действиям были сохранены жизни личного состава и военная техника. За проявленные героизм и мужество Данилу Кадырова представили к государственной награде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.