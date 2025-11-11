Кто утверждает размер платы в многоквартирном доме?

Но собственники смогли представить в суде доказательства в свою пользу. Так, они пояснили, что большую часть платы составляет обслуживание лифта, но они нашли другую организацию, услуги которой стоят дешевле. Ещё они убрали из тарифа ненужные статьи — затраты на медосмотры, банковские услуги, взаимодействие с контролирующими и надзорными органами, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.