Ричмонд
+3°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто утверждает размер платы в многоквартирном доме?

УК не может установить размер платы за услуги без решения общего собрания, жители могут проверить ее обоснованность.

Могут ли собственники выступить против решения управляющей домом организации о повышении платы за содержание общедомового имущества? И. Нестеренко, Волжский.

"Собственники имеют право не утвердить размер платы, предложенный управляющей домом организацией, — объясняет эксперт в сфере ЖКХ Максим Решетов. — Ни одна УК не может установить размер платы за свои услуги без решения общего собрания.

Вот случай из практики: жильцы одной из многоэтажек решили снизить размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества. УК настаивала на тарифе 32 ₽ за кв. м, они утвердили тариф 27 ₽ за кв. м.

Тогда УК сочла утверждённый тариф экономически необоснованным и обратилась в суд, требуя признать решение собрания незаконным.

Но собственники смогли представить в суде доказательства в свою пользу. Так, они пояснили, что большую часть платы составляет обслуживание лифта, но они нашли другую организацию, услуги которой стоят дешевле. Ещё они убрали из тарифа ненужные статьи — затраты на медосмотры, банковские услуги, взаимодействие с контролирующими и надзорными органами, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.

А вот УК не смогла доказать, что с тарифом 27 ₽ за кв. м она понесёт убытки. В итоге суд утвердил вариант жильцов.

Каждый житель имеет право проверить обоснованность расходов УК и найти меры по снижению тарифа".