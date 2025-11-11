Кто утверждает размер платы в многоквартирном доме?

Могут ли собственники выступить против решения управляющей домом организации о повышении платы за содержание общедомового имущества? И. Нестеренко, Волжский.
"Собственники имеют право не утвердить размер платы, предложенный управляющей домом организацией, — объясняет эксперт в сфере ЖКХ Максим Решетов. — Ни одна УК не может установить размер платы за свои услуги без решения общего собрания.
Вот случай из практики: жильцы одной из многоэтажек решили снизить размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества. УК настаивала на тарифе 32 ₽ за кв. м, они утвердили тариф 27 ₽ за кв. м.
Тогда УК сочла утверждённый тариф экономически необоснованным и обратилась в суд, требуя признать решение собрания незаконным.
Но собственники смогли представить в суде доказательства в свою пользу. Так, они пояснили, что большую часть платы составляет обслуживание лифта, но они нашли другую организацию, услуги которой стоят дешевле. Ещё они убрали из тарифа ненужные статьи — затраты на медосмотры, банковские услуги, взаимодействие с контролирующими и надзорными органами, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.
А вот УК не смогла доказать, что с тарифом 27 ₽ за кв. м она понесёт убытки. В итоге суд утвердил вариант жильцов.
Каждый житель имеет право проверить обоснованность расходов УК и найти меры по снижению тарифа".