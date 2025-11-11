Рогов рассказал, почему ВСУ эвакуируют людей в Днепропетровской области

Рогов утверждает, что истинная цель эвакуации — не спасение людей, а создание условий для использования пустующих домов и квартир в качестве временных баз для украинских военных и складов для оружия. Кроме того, по его словам, это делается для того, чтобы люди не могли передавать координаты расположения ВСУ российской армии.