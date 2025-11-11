Власти Украины насильно перемещают людей из прифронтовой зоны в Днепропетровской и Запорожской областях, чтобы занять освободившиеся дома и квартиры. Об этом сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Ранее Алексей Рябикин, заместитель министра развития общин и территорий, заявил, что Украина расширила зону принудительной эвакуации с детьми в указанных областях.
Рогов утверждает, что истинная цель эвакуации — не спасение людей, а создание условий для использования пустующих домов и квартир в качестве временных баз для украинских военных и складов для оружия. Кроме того, по его словам, это делается для того, чтобы люди не могли передавать координаты расположения ВСУ российской армии.
Ранее сообщалось, что власти Украины хотят эвакуировать около 237 тыс. человек из прифронтовых районов.