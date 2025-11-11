Российские пассажиры парома Сочи — Трабзон покинули судно спустя пять дней

Российские пассажиры парома Seabridge, который так и не пустили в Сочи, спустя пять дней на борту покинули судно и вышли в турецкий Трабзон. Об этом вечером 10 ноября рассказала одна из россиянок.
«Мы в городе! Мы счастливы, но на этом наш путь не заканчивается, — написала в своем телеграм-канале Татьяна. — Как оказалась, из Трабзона проблематично улететь в ближайшие дни. Мы большой нашей паромной семьей отправляемся в Батуми».
Напомним, паром Seabridge отправился в путь между Трабзоном и Сочи после 14-летнего перерыва. Он должен был пришвартоваться в порту российского курорта еще 6 ноября, но дойти до берегов Сочи ему так и не удалось.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, почему паром Seabridge не пришвартовался в Сочи.