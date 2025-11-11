Пролетевший над Москвой метеорит нашли в Новгородской области

В одном из населенных пунктов Новгородской области нашли каменный метеорит, полет которого наблюдали в Москве и нескольких областях страны. Камень имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского.
— Образцы поступили в лабораторию метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН, Музей Истории Мироздания (город Дедовск, Московская область) и Уральский Федеральный Университет (город Екатеринбург). Предварительные исследования, проведенные в ГЕОХИ РАН сегодня, показали, что метеорит скорее всего относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6, — говорится в сообщении.
По словам астронома Стаса Короткого, метеорит повредил крышу частного дома в Новгородской области, передает РИА Новости.
Помимо этого, 27 октября утром жители Подмосковья стали свидетелями необычного явления: в небе, сопровождаемый ярким зеленым свечением, пролетел некий объект. «Вечерняя Москва» узнала у доктора физико-математических наук Натана Эйсмонта, чем могло быть замеченное жителями Московской области небесное тело и почему оно вошло в земную атмосферу.