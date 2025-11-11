Пролетевший над Москвой метеорит нашли в Новгородской области

В одном из населенных пунктов Новгородской области нашли каменный метеорит, полет которого наблюдали в Москве и нескольких областях страны. Камень имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского.