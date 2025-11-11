Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Тренировочные мероприятия запланированы днем и вечером. Учения проведут с 09:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00.
«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.
Во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.
Кроме того, запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.