Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 11 ноября

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами утром и вечером 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Тренировочные мероприятия запланированы днем и вечером. Учения проведут с 09:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00.

«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде.

Кроме того, запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.

