ГУР Украины обещало российским летчикам $3 млн за угон МиГ-31

Истребитель хотели использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО.

Военная разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков, обещая им $3 млн за угон истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Операцию по угону МиГ-31 за границу Главное управление разведки Министерства обороны Украины разрабатывало совместно с британскими кураторами.

«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить $3 млн», — рассказали в российской спецслужбе.

Угнанный МиГ-31 с ракетой «Кинжал» планировали направить в район расположенной в румынском городе Констанце авиабазы НАТО, которая считается крупнейшей в юго-восточной Европе. Согласно планам, самолет мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — подчеркнули в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Башкирии 8 человек, готовивших диверсии против вышек сотовой связи.

МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
