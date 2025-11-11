ГУР Украины обещало российским летчикам $3 млн за угон МиГ-31

Операцию по угону МиГ-31 за границу Главное управление разведки Министерства обороны Украины разрабатывало совместно с британскими кураторами.
«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить $3 млн», — рассказали в российской спецслужбе.
Угнанный МиГ-31 с ракетой «Кинжал» планировали направить в район расположенной в румынском городе Констанце авиабазы НАТО, которая считается крупнейшей в юго-восточной Европе. Согласно планам, самолет мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.
«Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — подчеркнули в ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Башкирии 8 человек, готовивших диверсии против вышек сотовой связи.