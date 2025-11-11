Литва попросит Беларусь открыть эвакуационные коридоры для фур на границе

Но сейчас стало известно, что Вильнюс намерен повторно обратиться к Минску с просьбой пропустить через границу свои фуры, после того, как Литва сама 29 октября закрыла границу в одностороннем порядке. В частности, литовские власти хотят, чтобы были открыты эвакуационные коридоры для большегрузов в обе стороны.