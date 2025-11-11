Литва попросит Беларусь открыть эвакуационные коридоры для фур на границе

Власти Литвы повторно попросят Беларусь пропустить через границу застрявшие в республике литовские грузовики, пишет ТАСС.
Напомним, ранее премьер страны Инга Ругинене сказала, что Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью. После чего МИД ответил на просьбу Литвы вернуть грузовики, застрявшие на границе Беларуси, и озвучил для Вильнюса простое решение по ситуации с грузовиками.
Но сейчас стало известно, что Вильнюс намерен повторно обратиться к Минску с просьбой пропустить через границу свои фуры, после того, как Литва сама 29 октября закрыла границу в одностороннем порядке. В частности, литовские власти хотят, чтобы были открыты эвакуационные коридоры для большегрузов в обе стороны.
— Принято решение повторно обратиться к Беларуси на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны, — прокомментировал глава литовского наццентра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.
Напомним, что первое такое обращение Литва направила в Лидский пограничный отряд, а не в государственный орган, МИД или правительство.
И накануне президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под охрану застрявшие в стране литовские фуры. При этом глава республики сообщил, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. А еще Александр Лукашенко заявил про меры вплоть до конфискации литовских фур в Беларуси.
Между тем глава МВД Кубраков сказал о ситуации с литовскими фурами после требования Лукашенко.
И еще МИД уточнил, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси: «Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой». А еще днем ранее ГПК сказал, что произошло в 9.00 на границе Беларуси с Литвой 10 ноября.