Тигр-людоед растерзал трех человек за две недели в индийской Карнатаке

Ветеринары отметили, что зубы хищника почти стерлись, из-за чего он больше не мог охотиться на диких травоядных животных. Поэтому животное стало пробираться в поселения и нападать на скот и людей. Лесники в районе продолжают дежурство, так как там замечены еще несколько хищников, уточнили в издании.