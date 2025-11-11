Тигр-людоед растерзал трех человек за две недели в индийской Карнатаке

Сотрудники индийского Департамента лесного хозяйства смогли поймать тигра-людоеда — хищник за две недели убил трех человек в штате Карнатака. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в The Indian Express.
Последний раз животное нападало в пятницу, 7 ноября. Тогда жертвой стал 35-летний Чоудайя Наик из деревни Халле-Хеггодилу, находящейся на границе национального парка Бандипур. Так, мужчина оказался третьим человеком в районе, которого убил тигр с 26 октября.
Уже 8 ноября лесникам удалось поймать хищника. Оказалось, что это пожилой тигр возрастом около 13 лет.
Ветеринары отметили, что зубы хищника почти стерлись, из-за чего он больше не мог охотиться на диких травоядных животных. Поэтому животное стало пробираться в поселения и нападать на скот и людей. Лесники в районе продолжают дежурство, так как там замечены еще несколько хищников, уточнили в издании.
В середине октября другой тигр напал на жителей индийской деревни Бадагалапура, работающих в поле. Испугавшимся местным пришлось забраться на деревья, чтобы спастись от внезапно появившегося хищника.