«Просите и обрящите»: омичи могут получить ответ от Деда Мороза на свои мечты

Бумажное послание омичи могут адресовать Деду Морозу, который 18 ноября отметит очередной день рождения. Отправить поздравительное письмо можно в любом почтовом отделении Омской области. Главное, отмечают в пресс-службе УФПС Омской области, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Чтобы получить ответ от новогоднего волшебника, следует указать свой полный почтовый адрес.