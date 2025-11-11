«Просите и обрящите»: омичи могут получить ответ от Деда Мороза на свои мечты

Почта России объявила о возможности поздравить Деда Мороза с его днем рождения, и попросить доброго волшебника исполнить мечту. По утверждению ведомства, старик ответит на письмо, но для этого надо указать свой почтовый адрес.
Бумажное послание омичи могут адресовать Деду Морозу, который 18 ноября отметит очередной день рождения. Отправить поздравительное письмо можно в любом почтовом отделении Омской области. Главное, отмечают в пресс-службе УФПС Омской области, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Чтобы получить ответ от новогоднего волшебника, следует указать свой полный почтовый адрес.