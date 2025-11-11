Боец спецназа «Ахмат» подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен под Курском

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Лето», который участвовал в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, подорвал себя гранатой, оставшись верным присяге. Об этом во вторник, 11 ноября, рассказал командир подразделения с позывным «Аид».
По его словам, военнослужащий был «диверсантом из отряда “Д”. Во время одного из боев с украинскими боевиками он получил шесть ранений и, не желая оказаться в плену, подорвал себя гранатой.
— В ходе боев в Курской области получил шесть пулевых ранений в посадке, и, достав гранату, совершил самоподрыв, оставшись верным присяге до конца, — написал «Аид» в своем Telegram-канале.
7 августа стало известно, что во время вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году российский пограничник, майор Юрий Смолкотин, подорвал себя гранатой, чтобы остановить противника и дать сослуживцам возможность укрыться. После этого украинские боевики разрядили в его тело три магазина.
В октябре 2022 года российский военнослужащий Сергей Никитин подорвал гранату рядом с бойцами ВСУ, прикрывая отход сослуживцев. Никитин ушел на спецоперацию, когда в регион привезли тело первого солдата — он принял это как личное несчастье.