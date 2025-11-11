Речной вокзал Самары признан объектом культурного наследия

Речной вокзал на улице Максима Горького, 82 официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Теперь здание находится под государственной охраной.
Соответствующий приказ об утверждении охранных обязательств для владельца комплекса был подписан 6 ноября 2025 года Региональной госинспекцией по охране памятников Самарской области.
Под защиту государства попадает не только само здание, но и его ключевые архитектурные и градостроительные особенности: расположение в городской среде, первоначальные размеры, узнаваемый силуэт, а также связь с застройкой вокруг и набережной Волги.
В ближайшее время с фасада и крыши уберут все современные конструкции и техническое оборудование, нарушающие исторический облик сооружения. Это позволит вернуть вокзалу его изначальную архитектурную гармонию.
Собственник обязан в течение 180 дней подготовить проект и изготовить информационную табличку о статусе здания, которая будет размещена на фасаде. Кроме того, в течение двух лет ему предстоит разработать полный пакет научно-проектной документации, определяющий стратегию сохранения, реставрации и адаптации объекта к современным условиям.