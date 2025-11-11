Онкобольной Александр Буйнов вынужден скрываться от солнца и отказаться от грима

Напомним, что диагноз Александру Буйнову поставили 20 лет назад, а в 2011 году у него началась ремиссия. Полностью излечиться он не смог, поэтому теперь приходится постоянно принимать лекарства. Год назад ему присвоили паллиативный статус из-за рецидива рака, а в январе 2024 ему провели экстренную операцию.