В Саратовском аэропорту повторно ввели ограничения на полёты

Руководство аэропорта в Саратове приняло решение ввести временные ограничения на полёты в целях безопасности воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации, вышедшей в 8:16 утра по Москве.

Представитель Росавиации добавил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности.

Ранее Life.ru сообщал об отмене временных ограничений на полёты в саратовском и волгоградском аэропортах. Сообщение про первую воздушную гавань было опубликовано в 4:22 по московскому времени, про вторую — в 5:33.

