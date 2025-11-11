В Саратовском аэропорту повторно ввели ограничения на полёты

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации, вышедшей в 8:16 утра по Москве.
Представитель Росавиации добавил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности.
Ранее Life.ru сообщал об отмене временных ограничений на полёты в саратовском и волгоградском аэропортах. Сообщение про первую воздушную гавань было опубликовано в 4:22 по московскому времени, про вторую — в 5:33.
