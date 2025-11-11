Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую дорогу под Тюменью построит частный инвестор

Мини-дублер трассы, ведущей из Екатеринбурга, на Московском тракте построит частное лицо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Сроки строительства на данный момент неизвестны.

Мини-дублер трассы, ведущей из Екатеринбурга, на Московском тракте построит частное лицо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

«Эта дорога не муниципальный проект, это инициатива частного лица, который планирует строительство данного участка за свой счет. В настоящее время данному лицу оказана государственная услуга по выдаче решения о подготовке документации планировки территории под указанный объект», — пояснили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что протяженность нового объекта составит 575 метров. Трасса будет проходить от поселка Московский. Сроки реализации проекта на данный момент не обозначены.