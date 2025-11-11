Новую дорогу под Тюменью построит частный инвестор

«Эта дорога не муниципальный проект, это инициатива частного лица, который планирует строительство данного участка за свой счет. В настоящее время данному лицу оказана государственная услуга по выдаче решения о подготовке документации планировки территории под указанный объект», — пояснили агентству в ведомстве.