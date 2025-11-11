Прокуратура ХМАО добилась отмены приговора застройщику, укравшему деньги у дольщиков

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора застройщику, обвиняемому в краже денег у дольщиков.
Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора Нефтеюганского районного суда застройщику ООО «СЗ “Наш Дом”, который обвиняется в краже у дольщиков более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, а указанные органом расследования обстоятельства относились к гражданско-правовым отношениям. Не согласившись с судебным решением, государственный обвинитель внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Следствие установило, что руководитель компании с 2014 по 2018 годы похитил деньги дольщиков во время строительства многоквартирного жилого дома. Судебная коллегия отменила оправдательный приговор. Дело будет рассмотрено новым судебным составом.