Прокуратура ХМАО добилась отмены приговора застройщику, укравшему деньги у дольщиков

«Суд первой инстанции посчитал, что в действиях подсудимого отсутствовали признаки состава преступления, а указанные органом расследования обстоятельства относились к гражданско-правовым отношениям. Не согласившись с судебным решением, государственный обвинитель внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.