Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян

Злоумышленники с Украины внедряют новые тактики вербовки граждан России, сообщили в ГУ МВД России по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.
Мошенники вовлекают в свои схемы пожилых людей и молодёжь. Пожилые граждане теряют свои сбережения и недвижимость, а молодые люди сталкиваются с обвинениями в пособничестве мошенничеству и рискуют стать фигурантами уголовных дел. Эти схемы постоянно совершенствуются, учитывая особенности потенциальных жертв.
Первый звонок жертве поступает якобы от «военкомата» с просьбой подтвердить личные данные. Затем связывается «Росфинмониторинг», утверждая, что от имени военкомата звонили мошенники, оформившие на человека доверенность. После этого звонит «следователь» ФСБ и «финразведка», заявляя, что операции с доверенностью приостановлены и необходимо помочь поймать преступников.
В результате жертв различных афер объединяют: один человек приносит деньги для «спецоперации», а другой забирает их и доставляет по указанному адресу. МВД напоминает, что завербованный курьер представляет собой так называемое одноразовое средство по передаче денег. У мошенников есть сопутствующая задача — максимально его подставить.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники под видом работодателей просят оформлять кредитные карты.