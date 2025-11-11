Калининградцам напомнили, как добиться перерасчёта за холодные батареи

Роспотребнадзор напомнил, что при некачественном предоставлении услуги теплоснабжения граждане имеют полное право требовать перерасчёта и компенсации.
Согласно установленным нормам, температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18°C, а в угловых комнатах — ниже +20°C. Если показатели ниже этих значений, отопление считается некачественным. Кроме того, допустимая продолжительность отключения тепла не должна превышать 24 часов в месяц. При этом, если температура в квартире держится от 12 до 18 градусов, тепло должны вернуть не позднее чем через 16 часов; при 10−12 градусах — в течение 8 часов; а при 8−10 градусах — максимум через 4 часа.
Чтобы добиться перерасчёта, потребителю необходимо действовать пошагово. Сначала нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и зафиксировать обращение, получив номер заявки и время регистрации. Затем подаётся письменное заявление в УК с требованием провести проверку и произвести перерасчёт.
Если управляющая компания не реагирует, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию, которая может выдать предписание об устранении нарушений и обязать УК сделать перерасчёт.
В случае бездействия всех инстанций граждане имеют право обратиться в суд и взыскать компенсацию за некачественное предоставление коммунальной услуги. Роспотребнадзор подчеркнул, что фиксация обращения в АДС является ключевым доказательством при рассмотрении подобных споров.