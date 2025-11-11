Калининградцам напомнили, как добиться перерасчёта за холодные батареи

Согласно установленным нормам, температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18°C, а в угловых комнатах — ниже +20°C. Если показатели ниже этих значений, отопление считается некачественным. Кроме того, допустимая продолжительность отключения тепла не должна превышать 24 часов в месяц. При этом, если температура в квартире держится от 12 до 18 градусов, тепло должны вернуть не позднее чем через 16 часов; при 10−12 градусах — в течение 8 часов; а при 8−10 градусах — максимум через 4 часа.