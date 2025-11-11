Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнований

«Сборная Узбекистана провела еще один успешный день на Играх исламской солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии. По итогам сегодняшних соревнований наши спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль», — отмечает комитет.