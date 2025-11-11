Ричмонд
Рияд-2025: узбекистанцы завоевали 9 медалей в очередной день соревнований

В течение дня узбекские спортсмены завоевали еще 9 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую.

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В очередной соревновательный день VI Игр Исламской солидарности, которые проходят в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, узбекские спортсмены завоевали 9 медалей, сообщает пресс-служба НОК.

«Сборная Узбекистана провела еще один успешный день на Играх исламской солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии. По итогам сегодняшних соревнований наши спортсмены завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль», — отмечает комитет.

Рияд-2025: узбекский тяжелоатлет завоевал три медали.

Имена призеров.

Золото.

Мадияр Данияров (бокс, −60 кг).

Абдуллох Мадаминов (бокс, −65 кг).

Хуморабону Мамажонова (бокс, −57 кг).

Сарвар Зафаржонов (тяжелая атлетика, рывок, −88 кг).

Сарвар Зафаржонов (тяжелая атлетика, двоеборье, −88 кг).

Серебро.

Дзюдо, командные-микст соревнования.

Одинахон Исмаилова (бокс, −60 кг).

Сарвар Зафаржонов (тяжёлая атлетика, толчок, −88 кг).

Бронза.

Эстафета 4×100 метров комплексным плаванием (смешанная команда).

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.