В челябинском нацпарке «Таганай» закрылся «отель под тысячей звезд»

В нацпарке «Таганай» ранее открыли дорогу до Черной скалы, которую строили три года. Аншлаг, обозначающий поворот к Черной скале, уже вернули на место. Капитальный ремонт дороги начался в марте 2022 года и должен был завершиться в октябре 2022 года.